Heute beginnt das 33. Kammermusikfest Lübeck (13.-15. Juni 2025, wie immer im Kolosseum, wie immer um 7 ½ Uhr abends „sehr präcise“). Das vielseitige Programm reicht in diesem Jahr wieder vom Mittelalter bis in die Gegenwart.

Wir fördern auch den Nachwuchs: Daher erging ein Interpretationsauftrag an ganz junge Musiker von der Musikhochschule Lübeck. Noa Weckner (Violin-Klasse Prof. Elisabeth Weber), Haylin Park (Viola-Klasse Prof. Lena Eckels) und Marcus Zhai (Klavier-Klasse Prof. Konstanze Eickhorst) studierten mit ihren Lehrerinnen ein hinreißend schönes Trio von Philipp Scharwenka ein. Traditionell beginnt das Kammermusikfest mit vierhändiger Klaviermusik: Das beliebte Klavierduo Oskar (Susanna De Secondi und Elias Opferkuch) präsentiert nach einer Tarantelle von Xaver Scharwenka Werke von Piotr Iljitsch Tschaikovsky, Franz Schubert, Johannes Brahms und Franz Liszt.

Temperament mit vier Händen: Klavierduo Oskar, Foto: (c) Detlev Scheerbart

Ein Leckerbissen werden die „Trionfo di Piffari“ sein, denn auch die Musik des Mittelalters kann „grooven“ wie der Jazz! Eines der weltbesten Ensembles für Renaissancemusik, die „Capella de la Torre“ unter der Leitung von Katharina Bäuml entführt uns in die Welt der damaligen Stadtpfeifer mit Schalmei, Pommer, Posaune und Dulzian, ergänzt von Schlagwerk und Laute. Die bekannte Chansonsängerin Anna Haentjens und ihr Klavierpartner Sven Selle präsentieren am Sonnabend, 14.06. in einem bittersüßen Programm Lieder und Chansons mit pointierten Texten, die sich u.a. der Zensur während der Kaiserzeit widmen und auch heute vollkommen staubfrei wirken. Die Texte stammen unter anderem von Erich Mühsam, Frank Wedekind und Christian Morgenstern.

Anschließend stellen Jan Baruschke (Violine) und Berenice Mifsud (Klavier) die Violinsonate Nr. 2 des türkischen Komponisten Fazil Say (*1970) vor, dazu spricht die Schauspielerin Rebecca Indermaur Texte von François Villon (1431- nach 1463) in der freien deutschen Nachdichtung von Paul Zech (1881-1946) und von Paul Éluard (1895 – 1952). Fazil Say ist übrigens der diesjährige Portraitkünstler beim Schleswig-Holstein-Musik-Festival. „Conduct“ für Violine und Klavier des Lübecker Komponisten Michael Töpel (*1958) und ein Choral von J.S. Bach runden den zweiten, etwas ernsteren Teil des zweiten Abends ab.



Julius der Flötenspieler, (c) Annette TöpelAm Sonntag, den 15. Juni, morgens um 11 Uhr findet ein interaktives Kinder-und Familienkonzert bei freiem Eintritt statt. „Julius der Flötenspieler“ reist durch Welten, Zeiten und Musikstile und nimmt junge und ältere Zuhörer mit. Es spielt auf 30 verschiedenen Instrumenten das Blockflötenensemble „Flautando Köln“.

Am Sonntagabend interpretieren zunächst Noah Schaul (Tenor) und Nathan Bas (Klavier), beide vom Theater Lübeck, den bewegenden Liederzyklus „Dichterliebe“ von Robert Schumann und einige Lieder von Clara Schumann. Und zum Abschluss kann man sich auf das nicht nur in Lübeck gut bekannte Klarinettentrio „ClariNoir“ (Ilja und Ivo Ruf, Nikolai Gast) freuen! Die jungen Musiker stellen fetzig, rockig, jazzig und klassisch einiges aus ihrer neuesten CD vor.

ClariNoir, Foto: (c) GermanPops



Alle Programmdetails des 33. Kammermusikfests finden Sie unter: www.kammermusikfest-luebeck.de