Ich treffe daoud in der plüschigen Lobby eines Hotels direkt an der Reeperbahn, wo der französisch-marokkanische Trompeter am Abend ein Konzert im Mojo-Club spielen wird – bereits das vierte in Hamburg in diesem Jahr. Der Schuppen wird mal wieder bis unters Dach gefüllt sein.

Seit dem Release seines selbstproduzierten Debütalbums „Good Boy“ im Jahr 2024 folgt ihm und seiner dreiköpfigen Band der Erfolg. Die Hamburger scheint er mit seinem musikalischen Konzept, das sich mit eingängigen Melodien und Experimentierfreude am Sound irgendwo zwischen Fusion und Nu-Jazz bewegt, besonders abzuholen. daouds neue Single „Lifesaver“ könnt ihr seit dem 20. November streamen.



daoud, auf deiner Website, beim Label, in Konzertankündigungen – überall hört und liest man von deinem außergewöhnlichen Lebensweg, den du gegangen bist, bevor der Erfolg kam. Nimm uns doch mal mit: Was ist deine Story?

Ich bin in einer musikalischen Familie aufgewachsen. Ich und meine Schwestern, wir alle bekamen schon früh klassischen Instrumentalunterricht. Und die meisten Kinder, wenn man ihnen sagt, sie seien in etwas gut, dann machen sie damit einfach weiter. Aber als ich in die Pubertät kam, wollte ich Mädchen küssen und Gras rauchen und, naja, ich legte die Trompete zur Seite. Irgendwann zog ich dann nach Brüssel.

daoud, Foto: (c) Tanguy Delavet

Aus einem bestimmten Grund?



Nein. Ich wusste einfach nicht, was ich mit meinem Leben anfangen sollte, außer, dass ich wieder Trompete spielen wollte. Ich arbeitete eine Zeit lang in Bars und ging auf Jam-Sessions. Da traf ich einen Typen, der mich für so ein Jazz-Festival in Edinburgh engagiert hat. Er brauchte einen Trompeter. Ich blieb zweieinhalb Jahre in Edinburgh, spielte in Bars und kleinen Bands, ohne viel zu verdienen. Irgendwann war ich obdachlos, bis ich einen Job in einem Stripclub fand. Als Barkeeper.



Aber bis heute ist offensichtlich noch einiges passiert.



Ich ging nach Amsterdam ans Konservatorium. Irgendwann hat mich ein Americana-Sänger aus St. Louis mit auf Tour durch die USA genommen. Ich begann, für ihn und andere zu produzieren, zog nach L.A. und dachte, ich werde eine große Nummer im Producing. Tatsächlich wurde ich Lieferfahrer. Schließlich bin ich zurück nach Frankreich, in die Heimat, wo ich eine Stelle als Bestatter gefunden habe. Drei Jahre lang habe ich meine Trompete nicht angefasst.



Wie hat sie den Weg zurück in deine Hände gefunden?



COVID. Ich verlor meinen Job und hatte den ganzen Tag nichts zu tun. Irgendwann begann ich, für ein paar befreundete Musiker zu komponieren. Es wurde ein Riesenerfolg und ich dachte: Fuck, vielleicht muss ich das weiterverfolgen! Bei einem Jazz-Wettbewerb haben wir dann zwei Tage im Studio gewonnen. Wir nahmen 10 Songs auf. Die Platte war ein ziemlicher Erfolg und irgendwann kam ACT (deutsches Jazz-Label, AdR) auf uns zu und wollte ein Album mit uns machen. Das war 2025. Und seitdem sind wir auf Tour, nonstop.

daoud, Foto: (c) Tanguy Delavet

Also kann man sagen, dass deine Musik die Leute ab dem Moment mitgerissen hat, in dem du begonnen hast, deine eigenen Songs zu schreiben. Was ist an deiner Musik, das den Leuten gefehlt hat? Gibt es einen Sweet Spot, den du triffst?



Ich denke, die Einfachheit meiner Musik spielt eine Rolle. Ich meine, ich habe damals nur Jazz gespielt, mit Jazzmusikern in Jazzclubs vor Jazzpublikum. Und dann habe ich diese repetitiven Melodien reingebracht, einfache Akkorde, aber mit Soli, die vor dynamischem Reichtum strotzen. Und ich habe von Anfang an Show gemacht. Bühnenpräsenz ist immer mein Ding gewesen. Letzten Endes ist ein Konzert immer auch Show, sonst kann man sich ja auch die CD anhören.



Was ist dein Show-Konzept?



Nichts Großes. Aber der größte Unterschied zwischen einem Album und einem Konzert ist die Interaktion von Künstler und Publikum. Ich wollte zu den Leuten sprechen, mit ihnen interagieren, Witze machen, sie vielleicht auch schockieren. Wenn die Leute lachen, dann öffnen sie sich – sodass die Musik sie berühren kann. Und das ist nötig, denn eigentlich möchte ich sie zum Weinen bringen, nicht zum Lachen.

Hast du die Erfahrung gemacht, dass sich das Publikum verschiedener Länder dahingehend unterscheidet?



daoud, Foto: (c) Tanguy DelavetNatürlich, du kannst in Frankreich nicht auf die gleiche Weise lustig sein, wie in Deutschland. Und wenn ich die Leute in New York zum Lachen bringen möchte, wo Stand-up-Comedy geboren wurde, dann muss ich mein „A-Game“ abliefern. Und selbst das Publikum in München unterscheidet sich von dem in Hamburg. Das habe ich erst entdecken müssen. Du musst dein Publikum verstehen lernen. Und deshalb passe ich meine Show den Reaktionen der Leute an, sodass sie überall entspannen und genießen können.



Bisher verzichtest du komplett auf Lyrics. Hat das einen bestimmten Grund?



Wenn du einen Song anhörst, sagt dir der Text, was du fühlen sollst. Das ist sehr unkompliziert. Deshalb hören die Leute ja so gerne Songs, und ich denke, in Zukunft werde ich auch mal Texte schreiben. Aber die große Stärke von Instrumentalmusik ist doch, dass du jeden Sound mit deiner eigenen Geschichte füllen kannst. Text verhindert das. Ein Liebeslied kannst du nicht mit Erinnerungen an deine Reise nach Algerien im Sommer ’98 füllen.



Gehst du noch auf Jam-Sessions?



Oh nein. Ich bin zu alt, diese organisierte Form des Jammens ist nichts mehr für mich. Ich meine, ich habe Roy Hargrove gesehen, wie er das mit 45 noch gemacht hat, und er hat es geliebt. Aber um ehrlich zu sein: Ich bin gar kein so großartiger Trompeter, und erst recht kein großartiger Jazz-Trompeter. Ich bin wahrscheinlich nicht mal der Beste in meiner Nachbarschaft. Aber ich glaube, worin ich wirklich gut bin, das ist das Produzieren und Komponieren von Musik, das Arrangieren … Darin bin ich fantastisch.

Du hast einen sehr sanften Sound, das ist schon beeindruckend.

Danke. Der Sound ist wichtig, das stimmt. Der Sound ist deine Identität als Instrumentalist. Wenn dein Sound stimmt, dann stimmt auch alles andere.

daoud, Foto: (c) Tanguy Delavet

Dieser Tage kommt deine neue Single raus. Warum trägt sie den Titel „Lifesaver“?

Vor dem Hintergrund, was ich eben über Text und Musik gesagt habe, kann ich das natürlich nicht genau erklären. Aber über all die Musik, an der ich in letzter Zeit gearbeitet habe, kann ich etwas sagen. Vor ein paar Jahren ist meine Mom gestorben. Aber auch zwei sehr enge Freunde habe ich verloren, innerhalb von nur sechs Monaten. Ich habe diesen Schmerz mit mir herumgetragen und dieses Gefühl, das Menschen gegangen sind, die Dinge von mir gewusst haben, die niemand anderes jemals wissen wird. Das ist ein Gefühl, als würdest du einen Teil deiner eigenen Geschichte verlieren. Ein Teil deines Lebens ist jetzt fort. Und auf der anderen Seite haben andere Freunde von mir Kinder bekommen, was den Verlust in gewisser Weise ausgleicht. Ich habe festgestellt: Je älter wir werden, desto mehr Verlust erfahren wir – aber wir bekommen auch Kinder. Und die werden einmal viel größere Dinge tun und ein viel besseres Leben führen, als wir es für uns selbst je hätten erträumen können.