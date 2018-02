Der von der Hansestadt Lübeck und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, München, gemeinsam verliehene Thomas Mann-Preis geht im Jahr 2018 an den rumänischen Schriftsteller Mircea Cǎrtǎrescu.

In den letzten vier Jahrzehnten avancierte der 1956 in Bukarest geborene Mircea Cǎrtǎrescu zunächst durch seine Gedichtbände, dann vor allem durch Romane, Erzählungen und Essays zur wichtigsten Stimme der rumänischen Literatur. Mit seiner unbändigen, vielstimmigen Roman-Trilogie "Orbitor" schrieb er sich in die Weltliteratur ein: Die drei Bände "Die Wissenden" (dt. 2007), "Der Körper" (dt. 2011) und "Die Flügel" (dt. 2014) geben ein wildes Panorama der Stadt Bukarest aus der Sicht des heranwachsenden Erzählers. Sie mischen Träume, Albträume, Halluzinationen, Einblicke, Erinnerungen und historische Ereignisse zu einem großen, dreiteiligen Zeitroman, der das Leben in Rumänien bis zur Revolution im Jahr 1989 vergegenwärtigt.

Das gilt gleichermaßen für die Werke, die Cǎrtǎrescus Orbitor-Epos rahmen: den Adoleszenz- und Künstlerroman "Travestie" (1994, dt. 2010) oder die melancholischen Liebesgeschichten in "Warum wir die Frauen lieben" (2004, dt. 2008). Zuletzt erschien der Erzählungsband "Die schönen Fremden" (2004, dt. 2016), der eine bizarre Lesereise nach Frankreich schildert. Die Werke Mircea Cǎrtǎrescus wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und mit internationalen Auszeichnungen geehrt.

Die Verleihung des Preises durch den Bürgermeister der Hansestadt Lübeck, Jan Lindenau, und den Präsidenten der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, Michael Krüger, findet am Samstag, 17. November 2018, im Theater Lübeck statt. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Die Laudatio hält der deutsche Romancier Uwe Tellkamp. Die Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung unter Tel. 0451 122-4240 möglich. Der Eintritt ist kostenfrei.

Der Thomas Mann Preis der Hansestadt Lübeck und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste wird seit 2010 im jährlichen Wechsel in Lübeck und München verliehen und ist mit 25.000 Euro dotiert. Mitglieder der Jury sind: Prof. Dr. Friedhelm Marx (Sprecher der Jury), Michael Krüger, Dr. Birte Lipinski, Martin Mosebach, Hans Pleschinski, Gabriele Schopenhauer und Dr. Dr. Thomas Sprecher.

Foto: Mircea Cǎrtǎrescu, (c) Cosmin Bumbuţ/Wikipedia