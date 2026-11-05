Seit einigen Jahren gilt die deutsch-japanische Medienkünstlerin als eine der wichtigsten Gegenwartskünstlerinnen der Welt. Weltweit ausgestellt und mit diversen Preisen geehrt, verbindet Hito Steyerl in ihren Arbeiten hellsichtige Gesellschaft- und Technologiekritik mit Humor, hervorragend recherchiertem Handwerk und popkulturellen Referenzen. Also wurde es Zeit, diese besondere und hoch intelligente Künstlerin, Filmemacherin, Autorin und Denkerin mit einer groß angelegten Retrospektive in Hamburg zu zeigen.

Sie wurde 1966 in München geboren, studierte Dokumentarfilmregie in Tokio und München, bevor sie 2003 an der Akademie der bildenden Künste Wien am Fachbereich Philosophie promovierte. Seit 2024 lehrt sie als Professorin an der Akademie der Bildenden Künste München.

Hito Steyerl auf der Pressekonferenz, Foto: (c) Holger Kistenmacher

Es ist nun in den Deichtorhallen eine Schau gelungen, die als größte Ausstellung ihres Werkes seit der großen Übersichtsschau „I will survive“ gilt. „I will survive“ konnte wegen der schwierigen Umstände aber kaum jemand sehen. Davor nahm sie zweimal bei der Dokumenta in Kassel teil, wobei sie aber ihren zweiten Auftritt dort wegen der antisemitischen Auseinandersetzungen absagte. Auch auf der Biennale in Venedig vertrat sie bereits ihr Heimatland Deutschland mit einer großen Video-Installation.



Mit insgesamt 18 Videoarbeiten und raumgreifenden Installationen ist in der Deichtorhalle ein Parcours entstanden, der alle wichtigen Arbeiten von 1997 bis 2025 versammelt und die riesige Halle in einen immersiven Bilderrausch verwandelt. Die Gesamtlaufzeit der Filme beträgt über 6 Stunden, sodass ein Besuch der Schau kaum ausreichen dürfte, alle Arbeiten zu sehen, geschweige dessen zu verstehen. Dafür haben die Organisatoren ein Ticket-System entwickelt, der eine personalisierte Eintrittskarte schafft, damit man die Ausstellung zweimal für einen Preis besuchen kann.

Blick in die Ausstellung, Foto: (c) Holger Kistenmacher



Der lässige Titel der Schau entstand aus der Situation heraus, dass „ich mittlerweile ja auch schon älter geworden bin und eine Retrospektive aus der Perspektive ihrer Tochter wohl bedeute, dass die Mutter mal wieder eine Show macht“, erklärte die Künstlerin. Dabei wollte Hito Steyerl eigentlich Dokumentarfilmerin werden. Ihr Handwerk dazu erlernte sie zum Beispiel als Assistentin von Wim Wenders. Weil das mit der Film-Karriere nicht so recht klappen wollte, wechselte die studierte Philosophin eher zufällig zur Kunst, nachdem sie „Ein-Euro-Dokus“- Billige Videos über rechtsextreme Gewalt, Rassismus und Antisemitismus gedreht hatte. Ihren Durchbruch als Künstlerin erlebte sie mit der Teilnahme an der Dokumente 7 im Jahr 2007, wo ihre Arbeiten „Red Alert“ und „Strike“, in dem sie einen Monitor zerschlägt, gezeigt wurden.



„Steyerl legt schon immer den Finger in die Wunde“, erklärte Deichtorhallen-Direktor Dirk Lucke, indem sie nach ausgiebigen Recherchen aufklärerische Arbeiten erschafft. „Investigativen Journalismus übersetzt sie in visuelle Sprache, gepaart mit Musik und Humor, sodass ihre Arbeiten das Gegenteil von langweilig sind: Medienkritik zum Unterhalten mit popkulturellen Perspektiven“. Ihre Themen seien universell, weil sie Technologie und Philosophie verknüpft. „Es sitzt jeder Schnitt, jede Montage, sodass man dran bleibt“, erklärte er die Faszination der Videoarbeiten und Installationen.

Blick in die Ausstellung, Foto: (c) Holger Kistenmacher



Im Zentrum von Hito Steyerls Werk stehen die Wechselwirkungen zwischen der Macht der Bilder und den gesellschaftlichen Machtverhältnissen. Ihre Themen sind immer nah an der Realität, manchmal sogar ihrer Zeit voraus. Ihre Filme handeln von Krieg und Vertreibung, Überwachung und Aufrüstung, Klimawandel, Überschwemmungen und Energiekrise, geopolitische Konflikte und unsere digitale Zukunft.



Während ihre frühen Arbeiten noch Referenzen an große alte Vorbilder hatten - „Strike“ korrespondiert mit Filmen von Serge Eisenstein - sind die neueren Werke absolut eigenständig und revolutionär in Machtart und Technik. Wobei die technische Entwicklung so dynamisch voranschreitet, dass sie teilweise wieder überholt wirken. Die Groß-Installation „Hell Yeah We Fuck Die“, die sie 2016 erstmalig in Münster gezeigt hatte, behandelt humanoide Roboter, die geschubst und bedrängt werden, um deren Balance zu prüfen, „dass man fast schon Mitleid mit den Maschinen kriegen konnte“, erklärte die Künstlerin lachend. „Teilweise mussten wir den Film 50-mal schneller laufen lassen, weil die Roboter so langsam waren“. Heute tanzen 100 Roboter nach Techno-Musik oder machen Wettläufe gegeneinander. Dabei kann aber auch einiges aus dem Ruder laufen. In einem kürzlich gezeigten Film aus dem Netz waren zwei Chinesen zu sehen, die mit einem Roboter durch die Küche tanzen, bis dieser völlig ausflippt, einen der Tänzer schubst und in den Hintern tritt. Als der zweite Tänzer die computergesteuerte Maschine wieder abschalten will, tritt sie erstmal noch den Kühlschrank ein und fällt dann zappelnd auf den Rücken. Gruselig aber auch lustig.

Hito Steyerl: Mechanical Kurds, Foto: (c) Holger Kistenmacher



Die größte und wichtigste Arbeit hat zwei Jahre Arbeit und Recherche gekostet. „Mechanical Kurds“ ist KI basiert und wird auf einer 12 mal 6 Meter Leinwand gezeigt. Dafür wurde eine eigens entwickelte, spektakuläre Installation aus schwebenden und stehenden Leuchtkörpern gebaut. Hito Steyerl porträtiert hier syrische Flüchtlinge, die in Lagern in der autonomen Region Kurdistan im Irak bei Erbil leben und dort als sogenannte Mikroarbeiter für Hungerlöhne ausgebeutet wurden, indem sie Bilder für das Training von KI analysierten. Heute sind sie wieder alle arbeitslos, weil die moderne Technik längst neue Wege entwickelt hat, die künstliche Intelligenz ohne Menschen zu trainieren. Noch vor drei Jahren haben die Flüchtlinge dafür gesorgt, dass ihre Bild-Erkennungs-Technologien zu der Entwicklung von Drohnen genutzt wurden. Dystopische Bilder treffen dabei auf Dokumentationsbilder aus den Flüchtlingslagern mit traumhaften Sequenzen.



Des Weiteren wird die neueste Arbeit von 2025 „The Island“ erstmalig in Deutschland gezeigt, bei der sich - in Anlehnung an die Quantenphysik - unterschiedliche zeitliche und räumliche Dimensionen überlagern. Vordergründig geht es um den Klimawandel, in dem eine riesige braune Flutwelle über die Küste Kroatien hereinbricht, gleichzeitig aber Ausgrabungen aus der Zeit des Neolithikums, also 7000 Jahren vor Christi damit verknüpft werden. Science Fiction trifft auf Archäologie und künstliche Intelligenz, wobei zeitliche und räumliche Dimensionen sich überlagern. Humor kommt durch den bekannten Schauspieler Mark Waschke dazu, der in der Rolle des Comic-Helden Flash Gordon „als absurder Held oder digitaler Sisyphos“ die Welt retten soll.

Hito Steyerl: The Island, Foto: (c) Holger Kistenmacher



Für Aufmerksamkeit und Belustigung sorgt auch immer wieder Altkanzler Gerhard Schröder, der die Gaspipline Nordstream bei seinen Reden als Umweltschutzmaßnahme feiert. Er ist zu sehen in der Groß-Installation „Leak - Das Ende der Pipeline“. Ein absolut aktuelles Thema, wird doch gerade der mutmaßliche Attentäter, der die Pipeline Nordstream 2 in die Luft gejagt hat, vor einem Hamburger Gericht angeklagt.



Hito Steyerl verweist in ihren aktuellen Arbeiten aber auch immer wieder auf die totale Absurdität der Gegenwart: „Wenn zum Beispiel der Papst mit Peter Thiel über den Antichrist diskutiert“, wie sie hintergründig lächelnd erklärte. Auf Rückfrage eines Presse-Kollegen, was denn eigentlich die Leuchtkörper mit den Wörtern „Hell Yeah We Fuck Die“ zu bedeuten haben, verweist sie darauf, dass diese die meist verwendeten Worte in den Pop-Hits der 2010er Jahre waren. Also die Künstlerin ist nicht nur philosophisch und medientechnisch immer auf der Höhe, sondern kennt sich auch in der Pop-Musik aus. Eine äußerst vielschichtige Persönlichkeit, freundlich, humorvoll, aber hoch intelligent und der Zukunft zugewandt, selbst wenn die oft absolut beängstigend daher kommt. „Es ist keine Zeit, pessimistisch zu sein, das sind schon die anderen“, erklärte sie unlängst in einem sehr aufschlussreichen Interview mit dem Art-Magazin.

Hito Steyerl: Hell Yeah We Fuck Die, Foto: (c) Holger Kistenmacher

Hito Steyerl: Deine Mudda Macht Show, Retrospektive in den Deichtorhallen Hamburg

Ausstellung vom 30. Oktober 2026 bis zum 29. März 2027.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 11 - 18 Uhr. Jeden ersten Donnerstag 11 - 21 Uhr mit freiem Eintritt.

Holger Kistenmacher Freischaffender Journalist seit gut 30 Jahren, studierter Realschullehrer, psychosozialer Betreuer, ambitionierter Fotograf und Kulturschreiber mit den Fachgebieten: Moderne Gegenwartskunst, Literatur, Musik zwischen Jazz und Rock, Nordische Filme, Moderner Tanz. Weltenbummler und Reisejournalist.







Fotos: (c) Holger Kistenmacher