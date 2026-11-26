Die Musikhochschule Lübeck (MHL) hat einen Kunstschatz zum Geschenk erhalten: Der künstlerische Nachlass des im Januar 25 verstorbenen Malers und Komponisten Erasmus Zipfel wurde der MHL vom Erben des Künstlers übereignet. Die MHL wird die Sammlung präsentieren, dokumentieren und in die Lehre einbinden.

Erasmus Zipfel bereicherte und prägte als Maler und Komponist über Jahrzehnte die Lübecker Kunstszene. Der Erbe des Künstlers hat nun den größten Teil des künstlerischen Nachlasses, zu dem 500 Bilder und über 40 Kompositionen gehören, der MHL übereignet. Zipfel war der MHL als Dozent über vier Jahrzehnte eng verbunden. Die MHL wird in den kommenden Jahren sein Schaffen erschließen, dokumentieren und seine Werke in Ausstellungen und Konzerten der Öffentlichkeit zugänglich machen. Die dafür notwendigen Arbeiten – Restauration, fotografische Erfassung, Einrichtung einer Sammlungs-Homepage – fördert die Lübecker Mellingen-Stiftung mit 25.000 Euro. MHL-Vizepräsident Prof. Dr. Oliver Korte sagt dazu: „Wir sind sehr dankbar für das kostbare Geschenk des künstlerischen Nachlasses und ebenso für die großzügigen Mittel der Mellingen-Stiftung, die es uns ermöglichen, mit der Sammlung zu arbeiten. Sie ist ein bedeutender Baustein zum interdisziplinären Zusammenwirken der Künste an der MHL.“

(c) Erasmus Zipfel, Foto: Oliver Korte

Erasmus Zipfels Kardinalthema war die nur vermeintlich unkomplizierte physische Welt. Mit seinen frühen, in dunklen Tönen gehaltenen Stillleben erforschte er das Wesen und die Vergänglichkeit schlichter Alltagsobjekte. Später schuf er umfangreiche von der Pop-Art inspirierte Serien, in denen er solarisierte Fotografien von Gläsern, Lilien und Möwen auf die Leinwand übertrug; diese Werke waren zugleich die ersten, die er mit seinen digitalen Kompositionen verband. In den späten 1990ern fand Zipfel zur Abstraktion. Nun stellten seine Bilder nicht mehr physische Dinge dar, sondern verwiesen auf ihre eigene Materialität.

Ein Höhepunkt in Zipfels Karriere war 2015 seine Einzelausstellung „Innen-Außen-Bilder“ in der Kunsthalle St. Annen mit gut 50 großformatigen Werken. Er kehrte hier noch einmal unter veränderten Vorzeichen zur Gegenständlichkeit zurück. Wiederum arbeitete er mit solarisierten Fotografien, die unter anderem Persönlichkeiten wie Marilyn Monroe, Liz Taylor oder Richard Burton zeigen, oder auch bekannte Orte wie die Rialto-Brücke oder den Potsdamer Platz. Auf dieser Grundlage schuf er Serien, die sich unterschiedlich weit von den Vorlagen entfernen – bis hin zur Abstraktion. In seinen letzten Jahren entstanden dann vollkommen abstrakte, farbenprächtige Serien.

Foto: (c) Erasmus Zipfel

Zipfels Diptychon „Brahms-Hommage“ ist seit 1996 Bestandteil der Brahms-Galerie im Konzertfoyer der MHL. Auch im Blüthner-Saal in der Notenbank hängen bereits acht Stücke aus der Sammlung Erasmus Zipfel, die im Rahmen von Veranstaltungen dort besichtigt werden können. Die erste große Ausstellung wird am 1. Mai 2027 im Rahmen des Brahms-Festivals in der Notenbank eröffnet. Gezeigt wird sein noch nie ausgestelltes Spätwerk der 2020er Jahre sowie die Rekonstruktion seiner herausragenden Ausstellung „Korrespondenzen“ von 1999, damals in der Neuen Rösterei. Neben einer Online-Dokumentation der „Sammlung Erasmus Zipfel“ erarbeitet die MHL auch ein umfassendes Werkverzeichnis und ruft zur Unterstützung auf: Wer ein Bild von Zipfel besitzt oder weiß, wo sich eines befindet, wird herzlich gebeten, eine kurze Nachricht an Prof. Dr. Oliver Korte zu schicken unter: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. .

Erasmus Zipfel

Der Maler, Komponist und Musiktheoretiker wurde 1955 in Breslau geboren und starb im Januar 2025 in Lübeck. Er studierte Komposition, Musiktheorie und Klavier in Lübeck bei Roland Ploeger und unterrichtete ab 1978 an der MHL Musiktheorie, Werkanalyse und Gehörbildung, seit 2009 als Honorarprofessor. Im Jahr 1976 wandte er sich entschieden der bildenden Kunst zu. Seine Werke hingen in zahlreichen Ausstellungen, unter anderem in Frankfurt, Groningen, Hamburg, Kiel und Wismar. In Lübeck stellte er unter anderem in der Galerie Metta Linde und der Galerie Stewner, in der Neuen Rösterei und in der St. Katharinen Kirche aus. Das St. Annen Museum widmete ihm 1989 und 2015 zwei große Einzelausstellungen und erwarb über die Jahre fünf seiner Bilder.