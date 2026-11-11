Zunächst war es wie üblich bei der feierlichen Filmpreisgala der Nordischen Filmtage im Theater Lübeck. Der Andrang von Promis aus Kultur und Politik, Filmschaffenden aus allen nordischen Ländern und Filmfans war gewaltig.

Viele drängelten sich vor den Kameras der Journalisten auf dem roten Teppich, während andere beim Begrüßungssekt kräftig zulangten. Ausnahme war unser Lübecker Bundestagsabgeordneter und SPD-Geschäftsführer Tim Klüssendorf, der sein Orangensaft-Glas lobenswerterweise in die Kamera hielt. Sehen und Gesehenwerden stand im Vordergrund des Gedränges, bevor es in den großen Saal ging.

Sehen und Gesehenwerden, Foto: (c) Holger Kistenmacher

Wie ebenfalls üblich in den letzten Jahren, führte Loretta Stern souverän durch den Abend, schick ausstaffiert mit silbern glitzerndem Pailletten-Anzug und hohen lila Plateau-Schuhen. Leider ganz hinten links auf der Bühne war die Festivalband rund um die Sängerin Ella Burkhardt platziert. Allerdings durfte die talentierte Sängerin und Gitarristin später noch einen kleinen Extra-Auftritt hinlegen, wo sie sich als Pop-Rockerin unter dem neuen Namen Ellangtan präsentierte. Demnächst soll damit ihre Debüt-Scheibe rauskommen.



Dann wurden zügig die Preise von insgesamt 70.000 Euro verkündet. Jeweils vorgestellt von den Jurys aus Kindern, Jugendlichen und professionellen Kulturschaffenden. Die jüngsten Juroren vergaben den Preis der Kinder-Jury mit 5.000 Euro an „Mystery Package“ von Silje Evensmo Jacobsen aus Norwegen. Das Geld wurde erstmalig vom Superkunstfestival gestiftet und ging an einen Film, indem sich Edle und Brage auf die Suche nach dem geheimnisvollen Absender des jährlichen Weihnachtspaketes machen.

Die hohen lila Plateau-Schuhe von Moderatorin Loretta Stern, Foto: (c) Holger Kistenmacher



Die Jugend-Jury zeichnete den Film „Morten“ von Ivan Pavljutskov (Estland) aus, wobei ebenfalls erstmals das Theater Lübeck die 5.000 Euro Preisgeld für den Coming-of-Age-Film stiftete. Die professionelle Jury des Kinder-und Jugendfilmpreises in Höhe von 7.500 Euro von der Gemeinnützigen Sparkassenstiftung hatte ebenfalls einen Coming-of-Age-Film ausgewählt: „Skiff“, eine Co-Produktion der Niederlande mit Belgien und Schweden unter der Regie von Cecilia Verheyden. Ein zartes Drama über Geschwisterliebe, die Wucht der ersten Liebe und die Suche nach der eigenen Identität.



Die Kurzfilmpreise gingen an einen listig-lustigen Animationsfilm mit tanzenden Engerlingen und einer grimmigen Fledermaus: „The End“ von Niki Lindroth von Bahr aus Schweden, sowie den deutschen Regisseur Philipp Hartmann für „Auf der Rückseite der Landschaft“. (Jeweils 5.000 Euro).

Mitglieder der Kinder- und Jugendjury, Foto: (c) Holger Kistenmacher



Bei der Vergabe des Dokumentarfilmpreises durch die Gewerkschaft Verdi in Höhe von 5.000 Euro blieben meine beiden persönlichen Favoriten: „Amazomania“ von Nathan Grossmann über die äußerst fragwürdigen Filmaufnahmen eines schwedischen Journalisten bei der Kontaktaufnahme zu einem völlig isoliert lebenden Volk der Korubo aus dem Jahre 1996 und zwei folgenden Expeditionen, sowie der finnische Tabu-Film „Artic Circle of Lust“ von Markku Heikkinen ohne Preis. Im Film aus dem hohen Norden Finnlands, der eigentlich fast wie ein Spielfilm wirkte, aber über drei Jahre dokumentiert wurde, geht es um die heimlichen sexuellen Treffen von verheirateten Paaren, wobei sich die Männer auch mitunter in Absprache mit den Ehefrauen zu schwulen Treffen mit anderen Männern im Wald, auf Parkplätzen, an Seen und in Saunas treffen. Sehr ehrlich, authentisch und absolut Tabu-brechend.



Der Preis ging allerdings an eine Produktion von Regisseur Harvard Bustnes aus Norwegen für seine Dokumentation „Let Our Mountains Live“ über Sami, die gegen einen Windpark kämpfen. Überhaupt haben die samischen Filme dieses Jahr richtig abgeräumt. Nicht nur der Ehrenpreis des Festivals ging wie bereits berichtet an die Leiterin des International Sámi Film Institute, Anne Lajla Utsi, sondern auch „Brace Your Heart“ der schwedischen Regisseurin Amanda Kernell durfte gleich zwei der begehrten Backsteinziegel und das Preisgeld (7.500 Euro für den Publikumspreis, sowie 5.000 Euro von der Evangelischen Kirche) mit nach Hause nehmen. Auf der Bühne war sie den Tränen nahe und erzählte, wie glücklich sie sei, einen Film in samischen Sprachen und über Heilung machen zu dürfen.

Verleihung des Debüt-Filmpreises an Regisseur Mads Mengel. Auf der Bühne steht Laudator Jürgen Vogel, Foto: (c) Holger Kistenmacher



Als bester Debüt-Spielfilm (7.500 Euro) wurde vom Freundeskreis der Filmtage der dänische Regisseur Mads Mengel für seinen Film „The Guest“ ausgezeichnet. In seiner launigen Laudatio wirkte der „einzige echte Promi des Abends“, der beliebte Schauspieler Jürgen Vogel sehr locker und freundlich, als er mit Loretta Stern lustig flirtete und sich über ihrer beider Alter lustig machte. In dem Film spielt die berühmte Schauspielerin Trine Dyrholm eine psychisch auffällige Großmutter, die mit ihrem Auftritt und obwohl sie eigentlich nicht eingeladen war, die Namensgebungsfeier ihres Enkelkindes ins Chaos stürzt. Für das Baby wird es fast schon gefährlich, als sie mit ihm hüfthoch in die Ostsee läuft und es kräftig untertaucht, um es zu taufen.



Der baltische Filmpreis (5.000 Euro) ging ebenfalls an eine Geschichte aus dem Volk der Sámi. „Árru“ von Elle Sofe Sara aus Norwegen erzählt vom Kampf der Sámi Maia, die ihre geerbten Rentiere hütet und vor einem Bergbauprojekt schützen will. Das besondere an diesem Film ist, dass er freie Tanzeinlagen und die uralte Gesangsform des Joik beinhaltet.

Der NDR-Filmpreis geht an den dänischen Regisseur Kaspar Kalle und den Film 'No Rest For the Wicked', Foto: (c) Holger Kistenmacher



Der wichtigste Filmpreis, der NDR-Preis in Höhe von 12. 500 Euro ging an eine queere Vampirgeschichte. „No Rest For the Wicked“ vom dänischen Regisseur Kasper Kalle spielt auf den abgelegenen Faröer Inseln und beruht auf einer 150 Jahre alten Kurzgeschichte des deutschen Autors Karl Heinrich Ulrich, den man heute wohl als Kämpfer für die Gleichberechtigung von Homosexuellen betrachten würde. Unter dem deutschen Titel „Eine Matrosengeschichte“ wird über eine leidenschaftliche Liebe zwischen dem Fischer Baldur und dem Walfänger Helge erzählt, die tragisch endet und dann überraschenderweise in eine Vampirgeschichte übergeht. Die Jury lobte die Romeo und Romeo-Geschichte, die wunderbaren Bilder von der Landschaft auf den Faröer Inseln und die großartigen Hauptdarsteller, die „man wirklich jede Minute genossen habe“.



Es folgte noch eine spezielle Verabschiedung der Geschäftsführerin Susanne Kasimir, die von ihrem Chef und Bürgermeister Jan Lindenau nach siebenjähriger Tätigkeit als Beamtin in den Ruhestand geschickt wurde. Dabei wünschte sich die scheidende Finanzchefin der Filmtage noch ein gemeinsames Selfie mit dem Bürgermeister und dem versammelten Publikum im Theatersaal. Dann folgte das übliche Familienfoto mit allen Preisträgern, Jury-Mitgliedern, Laudatoren und Mitwirkenden des Abends - woraufhin sich das Publikum schleunigst auf den Weg zum Buffett und den geistigen Getränken machte.

Foto: (c) Holger Kistenmacher



Als Fazit des Abends möchte ich aber noch einige Anmerkungen machen: Es wurden gleich mehrere Filme aus der samischen Filmproduktion geehrt. Das mag daran gelegen haben, dass diesjährig viele Filme der oft marginalisierten Filmkultur der einzigen völkerrechtlich anerkannten indigenen Bevölkerung aus Skandinavien gezeigt wurden. Jedenfalls lag es der neuen künstlerischen Leitung der Filmtage, Hanna Reifgerst sehr am Herzen, das Sápmi groß zu präsentieren. Ob das künstlerisch angemessen war oder nicht, mögen andere entscheiden.

Als äußerst unglücklich und sogar befremdlich finde ich es mittlerweile, dass es kaum noch ein Preisträger für nötig erachtet, das Geld und den Backstein persönlich abzuholen. Nicht mal ein Vertreter des jeweiligen Filmlandes war teilweise zugegen. Stattdessen wurde ein Video gezeigt, wo man sich bedankt. Es mag ja sein, dass man gerade an neuen Filmen arbeitet und somit unabkömmlich ist, aber ich finde es trotzdem schon fast unhöflich gegenüber dem Festival und seinem Publikum - besonders dann, wenn die jeweilige Jury nicht einmal einen Abnehmer für den Backstein findet und ihn selbst von der Bühne mitnehmen muss. Ich konnte beobachten, wie dann zwei der Preise auf der Fensterbank der Garderobe landeten - echt schräg!

Niki Lindroth von Bahr bedankt sich in einer Video-Botschaft für den Kurzfilmpreis, Foto: (c) Holger Kistenmacher



Außerdem fand ich auch das diesjährige Buffett der Preisgala einer solchen feierlichen Veranstaltung nicht würdig. Nichts gegen ein veganes Menü, kann ja auch ganz lecker sein, scheint aber dem Zeitgeist geschuldet. Es soll ja auch Menschen geben, die gerne mal etwas Fisch oder Fleisch essen. Wenn aber die Highlights der diesjährigen Verköstigung aus einer kalten sauren Rote-Beete-Suppe und Schwarzbrot-Schnittchen mit Tomatenscheiben bestehen, dann mag das Einspargründe haben. Ein Ruhmesblatt gewinnt man damit aber nicht gerade.

Holger Kistenmacher Freischaffender Journalist seit gut 30 Jahren, studierter Realschullehrer, psychosozialer Betreuer, ambitionierter Fotograf und Kulturschreiber mit den Fachgebieten: Moderne Gegenwartskunst, Literatur, Musik zwischen Jazz und Rock, Nordische Filme, Moderner Tanz. Weltenbummler und Reisejournalist.







Fotos: (c) Holger Kistenmacher