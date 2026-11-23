Seit 2010 hat das innovative Überjazz Festival auf Kampnagel in Hamburg dafür gesorgt, dass der gemeine Jazz-Fan mit überraschenden und vielfältigen Varianten dieses Genres aus aller Welt neue Klangwelten erleben konnte.

Jazz und Artverwandtes traf auf HipHop, Elektronik, Soul, Ambient, R&B und Rock und alles dazwischen. Entspannt und gelassen wanderten die Zuschauer zwischen den vier Veranstaltungshallen, blieben dort, wo es gefiel oder genossen schon einmal ein kühles Getränk und ein freundliches Gespräch mit den Musikern, die man gerade gesehen hatte. Das Musik-Festival war familiär und experimentell. Jedes Mal waren absolute Entdeckungen dabei, die Jahre später große Stars weltweit wurden.

Radiohop, Foto: (c) Holger Kistenmacher



Diese schönen Zeiten sind leider vorbei. Da Kampnagel von Herbst 2026 bis Sommer 2030 im laufenden Betrieb grundlegend saniert und umgebaut wird, steht nur noch die große Halle K6 zur Verfügung. So fand das diesjährige Festival in einer besonderen Variante statt. An drei Tagen präsentierten sich jeweils drei bis vier Formationen auf nur einer Bühne mit den notwendigen Umbau-Pausen zwischen den Auftritten. Gleichzeitig war eine Bühne aufgebaut, die man umrunden und somit einen besonderen Blick auf die Musiker*innen werfen konnte. Gleichzeitig war aber auch nur begrenzter Zuschauer-Zugang möglich, was natürlich Folgen für die Veranstalter bezüglich Einnahmen und Buchungen von Bands bedeutete.



Es waren am Freitag zwar international klingende Namen angekündigt, aber die Musiker stammten überwiegend aus Deutschland. So wurde am Freitagabend der Konzertreigen von Radiohop eingeleitet, eine Band, die ihre Basis in Amsterdam hat und aus Joshua Lutz (Keyboards), Johnny Biner (Gitarre), Joel Svedberg (Bass) und Euan Jenkins (Schlagzeug) besteht. Eine beatorientierte Instrumentalband, die hauptsächlich vom deutschen Keyboarder angeführt wird, der mit seinen Gerätschaften den Ton vorgab. Untergründige Sounds, wabernde Orgelklänge oder experimentelle Elektro-Geräusche treffen auf eine sehr rhythmisch orientierte Melange aus Jazz, Jazzrock, HipHop und Soul.

Euan Jenkins von Radiohop, Foto: (c) Holger Kistenmacher

Gespielt wurden hauptsächlich Stücke der aktuellen Scheibe, die in Köln aus einer Kassette ganz roh und verspielt direkt auf Platte gepresst wurde. Titel wie „Mad Flute“, „Spooky Town“ oder „Lift it up - Flip“ befinden sich auf „Hard to Handle“ und wurden zu Gehör gebracht. Mal verspielt, mal mit dynamischen Drive und sehr experimentierfreudig. Einflüsse von Jazz-Altrecken wie Herbie Hancock sind nicht zu überhören - was ja kein schlechtes Vorbild ist. Das Publikum war begeistert und taute so langsam auf. Man traute sich ran bis an den Bühnenrand und bejubelte die junge Band.



Nach einer etwas langen Umbau-Pause ging es weiter mit einer völlig coolen Band aus Berlin. Fünf Musiker*innen rund um den aus Schweinfurt gebürtigen JuJu Rogers, der seit Jahren mit diversen Rap- und anderen musikalischen Experimenten in Deutschland unterwegs ist, brachten eine Freak-Show der besonderen Art auf die Bühne. JuJU, der eigentlich Julian heißt, ist bilingual aufgewachsen, weil sein Vater Afroamerikaner aus New Orleans ist und ihm mit seiner Plattensammlung aus Jazz, Blues und Soul den musikalischen Weg geebnet hatte. Die fünfköpfige Band hatte einerseits mit ihren jeweiligen Instrumenten (Keyboards, Elektronik, Bass, Schlagzeug und Gitarre) zu tun, musste aber auch immer mal wieder die langen Loden aus Rastazöpfen und Löwenmähne bändigen.

Bassist der JuJuRogers Band, Foto: (c) Holger Kistenmacher

Dazu zwitscherte JuJu Rogers zwischen Falsett-Stimme und punkiger Attitude am Mikrophon. Er kann auch Gitarre spielen, denn eigentlich spielt er Trompete, aber für die aktuelle Scheibe hat er sich in Berlin extra Gitarren-Unterricht genommen. Mit „Pink Guitars, Space Chips N Voodoo Dolls“ bewegt sich die Musik zwischen Afro-Punk und Psychedelischem Funk a la Parliament/Funkedalic oder Sun Ra. HipHop-Gesänge mit souligen Einlagen treffen auf wilde Riffs, einen druckvollen Bass und knallharte Drums. Da alle Musiker*innen einen schwarzen Background haben, grooven der Set und die Show ist obercool, obwohl sich JuJu Rogers eher bescheiden und dankbar erweist, dass sie überhaupt beim Überjazz auftreten dürfen. Unterstützt von einer spacigen Licht-Choreografie wurden Genregrenzen locker ausgehoben und bei einer Afro-Punk-Nummer ließen sie es richtig krachen und forderten das Publikum zum Springen und Pogen auf. Alle hatten Spaß und feierten die wilde Band.

JuJuRogers, Foto: (c) Holger Kistenmacher



Dann leider wieder eine ziemlich lange Umbau-Pause und es sollte brasilianisch werden. Dabei kommt nur die Sängerin von Curió Curió, benannt nach einem schillerndem Singvogel der Tropen, Luiza Monteiro aus Brasilien. Sie lebt schon seit vielen Jahren in Österreich, spricht akzentfrei deutsch und hat eine Band aus deutschen Musikern. Zusammen mit dem Produzenten und Musiker Dustin Braun ist sie musikalisch als Duo unterwegs und stellt ihre Platten zusammen, um dann die jeweilige Tour-Band zu organisieren.



Die Musik, die sie spielen, beruht auf den Sounds der 60er Jahre ihrer Heimat, der sogenannten Música Popular Brasileira (MPB). Analoge Instrumente und Aufnahme-Techniken bilden die Grundlage ihres tanzbaren Sounds aus Samba, Fusion und Jazz. Die Musik ist elegant und grooved und versteht sich als Teil der Musik-Bewegung „Tropical Psychedelia“. Und das Publikum ließ sich nicht lange bitten, kräftig mit zu singen und die Hüften zu schwingen.

Curió Curió, Foto: (c) Holger Kistenmacher



Es folgte dann zu später Abendzeit noch das sieben-köpfige Funk-Kollektiv „Another Taste“ aus den Niederlanden, die mit einer Mischung aus 80er Jahre Boogie und Synth Funk und Disco die Tanzfreudigkeit weiter antreiben wollten, falls die Müdigkeit, wie bei mir nicht Überhand genommen hätte.



Fazit: Es ist dieses Jahr alles anders wegen der Baustelle, die Finanzen bestimmen das Programm, aber der Innovations-willige Fan lässt sich nicht entmutigen.

Holger Kistenmacher Freischaffender Journalist seit gut 30 Jahren, studierter Realschullehrer, psychosozialer Betreuer, ambitionierter Fotograf und Kulturschreiber mit den Fachgebieten: Moderne Gegenwartskunst, Literatur, Musik zwischen Jazz und Rock, Nordische Filme, Moderner Tanz. Weltenbummler und Reisejournalist.







Fotos: (c) Holger Kistenmacher