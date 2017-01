Never Come Rain

"Never Come Rain" läuten die Renaissance des Alternative-Rock ein. Geradlinige Rockarrangements in bester Foo Fighters-, Jimmy Eat World- oder Placebo-Manier treffen auf ausgefeilte, pop-inspirierte Gesangslinien von Frontfrau Ariane Jahn. Heute am Freitag, den 13. ist ihre Debut-Single "All For You" erschienen. Wir zeigen das Video, das zum Teil in den Hallen der Kulturwerft Gollan gedreht wurde.

Fesselnd, fordernd – dabei stets mit einem Hauch Melancholie. Als von ihr und Timo Köhler im Jahre 2014 ins Leben gerufenes Studioprojekt produzieren die zwei Lübecker Multiinstrumentalisten ein Jahr darauf ihr gleichnamiges Debut-Album in kompletter Eigenregie.

Seit 2016 erweitern nun Ole Maibach, Stefan Heinzel und Leon Dawert an Gitarre, Bass und Schlagzeug das einstige Duo zu einer vollwertigen RockFormation, die sich jetzt auch live mit purer Leidenschaft ihrer Musik irgendwo zwischen Post-Punk und Rock-Pop, Progressive- und Hard-Rock widmet. www.nevercomerain.com

Heute haben sie ihre Debut-Single "All For You" veröffentlicht. Das Video wurde vom Hamburger Filmteam pinggui films produziert.