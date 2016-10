4. Internationales Figurentheaterfestival: Till Eulenspiegel - Ein Theaterabend mit Mutterwitz

Wo ist Till Eulenspiegel, der Schalk, der uns den Spiegel vorhält? Mutter Wittgen sucht ihren Sohn überall. Denn einer, der stehend begraben wurde, kann nicht tot sein! Eine Mutter spürt so was! In ihrer Kiepe trägt sie alles mit sich, was sie braucht, um 19 seiner wildesten Schelmereien auf die Bühne zu bringen vom Seiltanz mit den Schuhen über den lesenden Esel bis hin zu seinem rätselhaften Ende ... Tapfer, poetisch, deftig auch und sogar berückend verletzlich ist das, was sie in und um ihre hinreißende kleine wandlungsfähige Bühne alles über ihren schalkhaften Sohn lebendig werden lässt!

Christiane Weidringer läuft bei dieser Inszenierung unter der bewährten und klugen Regie von Harald Richter zu solistischer Höchstform auf. Harald Richter studierte am Max-Reinhard-Seminar in Wien Regie und Christiane Weidringer in Stuttgart an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst im Fachbereich Figurentheater. 2000 machten sie sich in Erfurt selbständig. Mit dem Dresdener Figurenbildner Matthias Hänsel arbeiten sie seit über 10 Jahren in den verschiedensten Inszenierungen zusammen.