4. Internationales Figurentheaterfestival: Jemelja und der Zauberfisch

Singend, schreiend, schimpfend, flüsternd, jubelnd spielt Tatyana Khodorenko die Charaktere dieses wunderbaren russischen Märchens, spritzt Wassertränen, singt und schneidet Grimassen. Alles wird mit charmantem russischen Akzent exzellent gesprochen, gespielt und erzählt.

Jemelja ist ein junger Mann mit Sommersprossen, Humor und Glück und erreicht die erstaunlichsten Dinge. Doch als er sich in die Tochter des Zaren verliebt, braucht er doch Hilfe. Dieses heitere Märchen ist im rundlichen Bauch einer riesigen Matrioschka beherbergt, einer traditionellen gedrechselten russischen Puppe, in der sich viele kleinere gedrechselte Puppen befinden.

Tatyana Khodorenko studierte in St. Petersburg Puppenspiel und arbeitete an ukrainischen staatlichen Puppentheatern. 1996 siedelte sie nach Göttingen über und traf in Northeim Heiko Brockhausen, der immer für eigenwillige Ausstattungen, großartige Holzbildhauerarbeiten, für Konzeption und Bau von Großfiguren und Masken steht. Die beiden inszenierten 2003 das russische Märchen zu einer ganz besonderen Familienaufführung in einem köstlichen Bühnenbild!