4. Internationales Figurentheaterfestival: Die Regentrude

Das "Theater der Nacht" hat bei den FigurenTheaterFestivals in Lübeck stets eine besonders gut inszenierte Geschichte mitgebracht. Diemal ist es eine Tisch- und Stabfiguren-Inszenierung in einem riesigen tollen Himmelbett, das sich in die verschiedenen Szenen verwandelt.

Die Geschichte von der Regentrude führt aus dem dörflichen Alltag hinaus in eine Traumwelt. Zwei Kinder suchen die eingeschlafene Regentrude, um das Land von der Dürre zu befreien. Dazu müssen sie jedoch einen Zauberspruch und den Weg zum Zaubergarten finden, den nur ein kleiner, aber recht böser Feuerkobold kennt.