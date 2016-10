4. Internationales Figurentheaterfestival: Herr Minkepatt und seine Freunde

Bis heute kontinuierlich begleitet von künstlerischer Auseinandersetzung in freien Seminaren bei namhaften Figurenspielern, gründete Stephan Wunsch 2003 sein rosenfisch figurenspiel. Er schreibt seine dichten Texte selbst, komponiert und baut seine traumtänzerischen Figuren – längst auch für andere Bühnen. In dieser Kinderinszenierung zeigt er mit hinreißenden Vogelschwärmen, einem ganzen Dorf, dem kleinen Bäckergesellen und dem einsamen Herrn Minkepatt ein großes bildnerisches Können.

Herr Minkepatt hat im Wald im Winter jahrelang Vögel gefüttert. Zu alt ist er nun. Doch einem alten Kneipenklavier bringt er Lieder und Melodien der Vögel bei. Die kommen begeistert in Schwärmen an sein Dachfenster. Und immer sind sie hungrig! Die Leute jedoch ärgern sich über den Lärm, bis eines Tages der Kanarienvogel der Bäckersfrau davongeflogen ist. Kann der alte Herr Minkepatt mit seinem wundersamen Klavierspiel nun doch etwas, was gebraucht wird?