Das 4. Internationale Figurentheaterfestival ist eröffnet: Mathilde

Die Eröffnungsveranstaltung des 4. Figurentheaterfestivals am Samstag, den 1. Oktober 2016 wurde in diesem Jahr von dem "Stuffed Puppet Theatre" aus den Niederlanden bestritten.

Mathilde heisst das wunderbare Stück, das hauptsächlich Neville Trauter mit großen Klappmaulfiguren spielt, die er - wie immer - selbst konzipiert und gebaut hat. Er studierte 1978 Schauspiel und Puppenspiel in Australien, zog 1978 in die Niederlande, wo er sein Theater mit visuell höchst eigenständigen Formen gründete.

Zart, zäh und zerzaust hängt Mathilde an ihrem Reck und trainiert immer wieder ihre Muskeln. Immer in der Hoffnung, ihr Liebster aus längst vergangenen Zeiten könne doch noch einmal in dieses skurrile Altersheim kommen. Diese Hoffnung hält sie am Leben...

Neville Trauter ist ein Meister des Schauspiels und des Puppenspiels und hat mit diesem beeindruckenden Stück eine bemerkenswerte Eröffnung geboten.