Die Lübecker Theaterszene präsentiert eine Nacht lang ihre künstlerische Vielfalt: Am Samstag, 7. Oktober laden die Lübecker Theaterschaffenden zur 11. Lübecker Theaternacht ein. Von 16 bis 24 Uhr bieten 28 Theater, Ensembles und Projekte an insgesamt 18 Spielorten intensive Einblicke in die Welt der darstellenden Kunst in Lübeck.

Foto: Theater Combinale

Mit Tanz und Sprechtheater, Oper und Operette, Figurentheater, Impro-Shows und Kinderprogramm bietet die Theaternacht einen bunten Querschnitt durch die Lübecker Theaterszene – und hält für jeden Besucher unterhaltende Anregungen und überraschende Highlights bereit. Neben ersten Ausblicken auf die Inszenierungen der kommenden Spielzeit erwarten die Besucher eigens für die Theaternacht produzierte Veranstaltungen sowie ein buntes Kinderprogramm.

Programm

Das komplette Programm der Theaternacht gibt es im Internet unter www.theaternacht-luebeck.de. Das Theater Lübeck bietet ein gedrucktes Programm am Abend an.

Foto: Theaterschiff

Eintrittspreise

Der Eintritt kostet für Erwachsene / Ermäßigte (Schüler, Studenten, Inhaber der LübeckCard, Menschen mit Behinderung): 11 / 8 Euro. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt mit der Kinderkarte (erhältlich am Abend bei allen teilnehmenden Theatern).

Ticketverkauf

Die Tickets sind ab Mitte September in allen teilnehmenden Theatern und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Tickets können weiterhin online gekauft werden unter www.luebeck-ticket.de. Karten sind außerdem an der Abendkasse in allen teilnehmenden Theatern erhältlich.

Foto: TanzOrtNord

Gewinnspiel bei „unser Lübeck“

Das Kulturbüro verlost 5 x 2 Eintrittskarten für die Lübecker Theaternacht. Schicken Sie eine E-Mail mit Name und Anschrift unter dem Betreff „Theaternacht 2017“ an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Einsendeschluss ist der 03. Oktober 2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Teilnehmer der 11. Lübecker Theaternacht:

Theater Lübeck, Theater Combinale, Theater Partout, Schauspielschule der Gemeinnützigen, Figurentheater Lübeck, Kobalt Figurentheater Lübeck, Volkstheater Geisler, Lübecker Sommeroperette, PST Entertainment, Musiktheater PiccoBello, Theaterschiff Lübeck, Zaubertheater Lübeck, Taschenoper Lübeck, Niederdeutsche Bühne, theater23, theater stiller wahnsinn lübeck, Wasser Marionetten Theater, Theater Fabelhaft, Hoftheater Lübeck, Theater am Tremser Teich, Theater Brausepulver, Theater Zaunkönig, fund:us, Kulturdornse, Theater Liebreiz, Mobiles Circustheater Ea Paravicini, JVA Lübeck, TanzOrtNord

Weitere Infos: www.theaternacht-luebeck.de