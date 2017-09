Mord in Lübeck um 1390 – Ratsherr Rungholt ermittelt! Der historische Kriminalroman von Derek Meister wird aufwändig für das Figurentheater Lübeck inszeniert. Am Freitag, den 15. September 2017 um 19:30 Uhr ist Premiere.

In der "Königin der Hanse" wird die Leiche eines südländischen Fremden aus der Trave gezogen. Unversehens findet sich der bärbeißige Patrizier Rungholt in einer finsteren Ränke wieder: Sein Kaufmannslehrling soll als Mörder an den Galgen?!



Um dessen Unschuld zu beweisen, bleiben nur wenige Tage. Stur und gegen alle Widerstände des Hohen Rats zu Lübeck verfolgt Rungholt seine Spuren und verliert dabei beinahe alles: seine Ehre, sein Leben – und seine geliebte Tochter Mirke!

Regie: Dietmar Staskowiak · Regieassistenz: Janina Reinsbach · Ausstattung: Michaela Bartoňová, Denise Sheila Puri, Silke Technau, Kilian Kreuzinger, Stephan Schlafke · Gesangseinstudierung: Dieter Müller · Spiel: Silke Technau, Franziska Technau, Stephan Schlafke · Aufführungsrechte: Derek Meister c/o Thomas Schlück GmbH und Blanvalet Verlag

Premiere: Rungholts Ehre