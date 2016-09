Vorhang auf für die 10. Lübecker Theaternacht: 5 x 2 Tickets zu gewinnen

Eine Veranstaltung hat sich etabliert: Am Samstag, 8. Oktober 2016, laden die Lübecker Theater und Ensembles bereits zum 10. Mal zur Lübecker Theaternacht ein. An insgesamt 17 Spielorten zeigen 27 Theater und Theatergruppen von 17 bis 24 Uhr Kostproben aus allen Sparten von Theater.

Von Tanz über Operette bis zur Oper, von szenischer Lesung bis zu Figuren- und Kindertheater. Besucher können Kostproben aus neuen Stücken erleben, die Höhepunkte des Repertoires kennen lernen oder sich von speziell zur Theaternacht inszenierten Aktionen mitreißen lassen.

Programm: Das komplette Programm der Theaternacht gibt es im Internet unter www.theaternacht-luebeck.de und als Flyer in allen Häusern. Das Theater Lübeck bietet ein gedrucktes Programm am Abend an.

Das Leben des Ernst, Theater Combinale

Tickets: 11 Euro, ermäßigt 8 Euro (Schüler, Studenten, Inhaber der LübeckCard, Menschen mit Behinderung), Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt mit der Kinderkarte (erhältlich am Abend bei allen teilnehmenden Theatern). Am Abend der Veranstaltung sind die Tickets in allen teilnehmenden Theatern erhältlich. Der Kartenvorverkauf beginnt im September in den jeweiligen Häusern und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Tickets können auch online gekauft werden unter www.luebeck-ticket.de

Gewinnspiel: Das Kulturbüro verlost 5 x 2 Eintrittskarten für die Lübecker Theaternacht. Schicken Sie eine E-Mail mit Name und Anschrift unter dem Betreff „Theaternacht 2016“ bis zum 3.10.2016 an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .



West Side Story, Theater LübeckTeilnehmer der 10. Lübecker Theaternacht: Theater Lübeck, Theater Combinale, Theater Partout, Schauspielschule im Theaterhaus, Figurentheater, Kobalt Figurentheater, Teater Geisler, Lübecker Sommeroperette, Theaterschiff, Zaubertheater, Taschenoper, Niederdeutsche Bühne, theater23, Theater Stiller Wahnsinn, Wasser Marionetten Theater, Theater Fabelhaft, Kleines Hoftheater, Theater am Tremser Teich, Theater Brausepulver, Theater Zaunkönig, Fund:us, TanzOrtNord, Theater Liebreiz, mobiles circustheater, JVA Lübeck, Musiktheater PiccoBello, PST Entertainment.



Weitere Infos:

www.theaternacht-luebeck.de