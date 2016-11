Freier Eintritt in Museen für Bedürftige

(c) Lübecker Museen

Die Lübecker SPD-Fraktion unterstützt freien Eintritt in die Lübecker Museen für Menschen, die es sich ansonst nicht leisten können.

Aktuell findet eine Diskussion um freien Eintritt in die Lübecker Museen statt. Hierbei werden die unterschiedlichsten Ideen eingebracht, aber welches Ziel wird verfolgt? Das Ziel kann doch nur heißen: der Zugang zur Kultur und zur kulturellen Bildung darf nicht davon abhängen, ob ich mir den Eintritt leisten kann. Und dies muss auch für die Lübecker Museen gelten. Der kulturpolitische Sprecher der SPD-Bürgerschaftsfraktion Peter Petereit erklärt hierzu: „Es muss das Ziel sein, möglichst vielen Menschen Zugang zu den Museen zu ermöglichen. Insbesondere wichtig ist es, bereits Kinder und Jugendliche an die Museen in unserer Stadt heranzuführen. Dies geschieht bereits über die Schulen, durch Stiftungen wie zum Beispiel mit dem Projekt „Jugend ins Museum“ und für Jugendliche kostenlos auch über die MuseumsCard.“

Die generelle Forderung z.B. nach einem monatlichen Museumstag mit freiem Eintritt für alle, würde eher einem „Gießkannenprinzip“ entsprechen. Der Reiz dieses Ansatzes: Niemand müsste sich als wirtschaftlich bedürftig outen. Der Nachteil liegt ebenso auf der Hand, die wirtschaftlichen Einnahmen der Museen könnten sinken, da auch Personen, die es sich leisten können und heute bereits regelmäßige Museumsbesucher sind, diesen freien Eintritt nutzen könnten. Für die regelmäßigen Nutzer halten die Museen bereits die überaus attraktive Jahreskarte vor. Für 70 Euro können ein Jahr lang alle Lübecker Museen besucht werden.

(c) Lübecker Museen

Um für die Museen zu werben, haben wir bereits die etablierte Museumsnacht. Zusätzlich einmal jährlich können alle Besucher im Rahmen des internationalen Museumstages die Lübecker Museen bereits jetzt kostenlos besuchen. Weitere Aktionstage mit kostenlosen Aktionen sind denkbar, z.B. in Kombination mit verkaufsoffenen Sonntagen. Hier wäre vorstellbar: Kostenloser Eintritt von 10-12 Uhr in den Museen und ab 13:00 Uhr shoppen in der Altstadt.

Peter Petereit: „Der Eintrittspreis darf nicht dazu führen, dass Menschen vom Zugang zur Kultur, hier zu den Museen, ausgeschlossen werden. Daher haben wir uns als SPD dafür eingesetzt, dass Inhabern der Lübeck-Card einmal im Monat kostenloser Eintritt in die Lübecker Museen angeboten wird (letzter Freitag im Monat). Ferner erhalten Inhaber der Lübeck-Card an den übrigen Tagen 50% Rabatt auf den Eintrittspreis. Aber, wer es sich wirtschaftlich leisten kann, soll auch den Eintritt in unsere Museen bezahlen. Das ist nur fair.“