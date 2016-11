"Unser Lübeck" präsentiert die "KULT-UHR-TERMINE" in der Lübecker Stadtzeitung: Ausgabe 08.11.2016

Wir leben in einer Zeit des Kommerzes, des Mainstreams und der Mega-Events. Diese Events sind meist teuer, langweilig und machen passiv. Wir hingegen werden den Bürgern in der Lübecker Stadtzeitung jede Woche eine feine Auswahl an Kultur präsentieren, die anders ist und nicht beim Geldbeutel aufhört.

Statt Konsum und lauer Mittelmäßigkeit bieten sie Muße und Inspiration. Momente, in der die Seele auftanken kann und der Verstand schlauer wird. Die KULT-UHR-TERMINE finden sie auf Seite 7 der Lübecker Stadtzeitung. Jetzt jeden Dienstag in Ihrem Briefkasten - natürlich kostenlos!