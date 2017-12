Nein, dies Jahr gibt es kein Gedicht.

Der Grund: Es lohnt sich einfach nicht!

Die Themen sind längst abgegrast:

Die Zeit ist wieder mal gerast.

Das Klima wird sich weiter wandeln.

Die Menschen reden, statt zu handeln.

Wenn schlimme Wirbelstürme toben,

schockiert uns die „Gewalt von oben“.



Verrückte spielen mit Raketen

und Worten, die die Hoffnung töten.

Millionen Menschen sind vertrieben

und Grenzen allerorts geblieben.



In unsrer Bundesrepublik

herrscht Farbenspiel statt Politik.

Vor Weihnachten nun Eiertanz

im Groko-Koko-Firlefanz.



Das Wählen hat sich nicht gelohnt.

Wir leben trotzdem wie gewohnt

und wollen jetzt adventlich denken.

Es naht die Zeit, sich zu beschenken.



Der Weihnachtsmarkt wird voll und voller,

geschützt durch Antiterror-Poller,

hübsch bunt verhüllt und zugeschnürt,

dass niemand Angst vorm Anschlag spürt.



Nein, Friede, Freude, Marzipan

und drum herum viel Cellophan.

Das knistert und sieht festlich aus

und putzt den Fernimport heraus.



Der Müll im Meer ersetzt den Krill.

Wohl dem, der Karpfen essen will,

der kommt ja schließlich aus dem Teich.

(Was war mit dem Nitrat noch gleich?)



Insekten sieht man kaum noch fliegen.

Am Glyphosat wird’s doch nicht liegen!?

Wir sorgen uns um unser Essen

und nicht darum, was Vögel fressen.



Veganes Wasser mag es richten.

Jetzt aber Schluss mit den Geschichten!

Die hab ich alle schon erzählt.

Es wird nicht besser auf der Welt.



Was soll ich’s wiederholt beschreiben!?

Ich lass’ es dies Jahr wirklich bleiben.

So ruhet nun, ihr Seitenhiebe!

Wir feiern jetzt das Fest der Liebe!