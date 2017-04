Die Hummel (Bombus)

Die Hummel ist ein kleines Tier

und pummelig. Dass sie nicht frier’,

ward sie mit einem Pelz bedacht,

den trägt sie nun bei Tag und Nacht,

von Art zu Art leicht unterschiedlich,

so brummt sie seelenruhig und friedlich,

recht zartbeflügelt durch den Garten,

wo manchmal Forschermenschen warten

der Sorte, die sich nicht entblöden,

zu untersuchen eines jeden

Geschöpfes innerste Belange.

Auch Hummel nahm man in die Zange,

vermaß sie kreuzquer in die Länge,

erfasste ihres Leibes Enge,

ließ sie die Flügelpaare spreizen,

und unterwarf sie schnöden Reizen,

ermittelte die Proportion

Kraft – Masse, dies in Relation

zu Bombus-Index samt Gewand,

worauf man zweifelsfrei befand,

es sei zu viel an Körperfülle,

und bestenfalls noch ohne Hülle,

sei dieses Tier zum Flug imstande.

Die Hummel jedoch, hierzulande,

uneingedenk der Forschungsthesen,

zeigt sich als flugbegabtes Wesen,

höchst fähig, summend abzuheben

und pelzbedeckt davonzuschweben,

sogar mit zusätzlichen Döschen

von Staub in ihren Pollenhöschen.

(Nicht nur, dass sie dies Tun gewohnt,

ein Meister hat’s gar hübsch vertont!)

Was lehrt uns diese Tiergeschichte,

die ich mit Schmunzeln hier berichte?

Wenn du nicht weißt, was nicht geh’n kann,

dann geht’s! – Sieh nur die Hummel an!