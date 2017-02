Wir freuen uns! Über 200 Autoren und Autorinnen haben seit 2007 ehrenamtlich bei "unser Lübeck" mitgemacht und Einfluss auf das kulturelle Leben genommen. Zum 10. Geburtstag schenken wir allen Autoren, Lesern und Mitwirkenden eine fesche, neue Website, die mit vielen technischen Finessen ausgestattet ist.

Wir gehen mit der Zeit und sind nun wieder up to date, aber wir wollen unseren Grundsätzen treu bleiben: "unser Lübeck" ist für ALLE, das Angebot bleibt kostenlos und wir gemeinnützig. Kunst & Kultur braucht Unterstützung und die wollen wir weiterhin mit Freude leisten.

Unsere neuen Features: Ob Desktop, Tablet oder auch Smartphone, unsere Leser bekommen eine schnelle, übersichtliche Website mit einem klaren, frischen Erscheinungsbild. Wir haben die Seite aufgeräumt und funktional vereinfacht. Auf der Startseite und im Terminkalender bieten wir MEHR Veranstaltungstipps und neue Funktionen, wie z. B. einen neuen Zugang über Veranstaltungsorte. Unsere ehrenamtlichen Autoren, die "unser Lübeck" zu dem machen, was es ist, werden auf der Seite präsenter. Unter einem neuen Menüpunkt bieten wir große, ausführliche Bilderstrecken und, und, und. Aber seht doch einfach selbst ...

Wir sind gespannt, wie ihr die neue Website annehmt. Schreibt uns gerne Kommentare, was euch an der neuen Seite gefällt oder auch missfällt.

"... wie der Frühlingssturm in die verstaubte Natur, so wollen wir hineinfahren mit Worten und Gedanken in die Fülle von Gehirnverstaubtheit und Ignoranz und bornierten, aufgeblasenen Philistertums, die sich uns entgegenstellt." (Thomas Mann)

Illustration: (c) Soheyla Sadr