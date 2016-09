Zu verschenken!

Eine schöne Sitte auf der Altstadtinsel: Viele Lübecker stellen Dinge, die sie nicht mehr brauchen, in Kartons auf die Straße - zum Verschenken: Bücher, Geschirr, Kinderkleidung, aber auch kitschiger Nippes, Krimskrams & Schnickschnack.

Ich kann mir vorstellen, nicht jeder Nachbar freut sich über diese Kisten. Auch ich staune manchmal, denn sogar diese "Geschenke" scheinen ihre Liebhaber zu finden.

Neulich habe ich bei einem Inselspaziergang einen spontanen Mini-Gang-Flohmarkt entdeckt. An der Wand hing ein Zettel mit der Bitte, eine Spende in den Briefkasten zu werfen. Ich habe mir ein schönes, handbemaltes Kerzenglas ausgesucht (Danke, liebe Nachbarn!). Als ich eine Münze in den Schlitz werfe, klimpert es ordentlich - das Geschäft scheint gut zu laufen. Die Dinge, die so zu einem kommen, erzählen oft Geschichten: Im Kinderbuch liegt eine getrocknete Blume. Der rote Pulli, fein zusammengelegt, duftet zart nach einem Parfum, die Weihnachtsdeko ist voller Bienenwachs, etwas Lametta hängt auch noch dran.

Gestern habe ich eine Kiste voller Sachen vor mein Haus gestellt - eine halbe Stunde später war alles weg! Eine Kinderhand hatte einen Zettel in die leere Kiste gelegt, "Danke" stand darauf, mit vielen Herzchen.