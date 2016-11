Überjazz-Festival auf Kampnagel

Musikalische Zukunftswelten des Jazz standen beim diesjährigen Überjazz-Festival in Hamburg auf Kampnagel auf dem Programm. Zum erstenmal war das Jazz-Ereignis ausverkauft und tausende Jazz-Fans drängelten sich über zwei Tage von Konzert zu Konzert durch die vier Hallen der Hamburger Kulturfabrik.

Zum siebten Mal verschmolz moderner Jazz mit HipHop, Elektronik, Soul und anderen popkulturell prägenden Spielarten zu oft neuen und innovativen Formen. Angesagt war zum Beispiel "eine der besten Bands der Welt", wie das mächtige "Cinematic Orchestra" aus San Francisco, das neben dem gern gesehenen Überjazz-Liebling von "GoGo Pinguin" aus Manchester der Haupt-Act des zweiten Tages war. Im Fokus standen insgesamt gesehen Künstler aus der musikalischen Jazz-Schmiede Los Angeles. Darunter der Wunder-Bassist Thundercat, der schon mit Größen wie Kendrick Lamar, Kamasi Washington oder Erykah Badu kollaboriert hat und einen genialen Drummer in Ronald Bruner Jr. dabei hatte.

Thundercat, Foto: Holger Kistenmacher

Ebenfalls aus LA stammt die Percussion-Legende Carlos Nino, der mit seinen Friends einen spirituellen und von Frieden und Harmonie geprägten Set ablieferte. Eine völlig losgelöste und abgedrehte Show zelebrierte Idris Ackamoor, der sein legendäres Spiritual und Cosmic Jazz Ensemble "The Pyramids" wieder vereint hatte und eine intergalaktische Odysee unter dem Motto "We be all Africans" ablieferte. Des Weiteren trat Big Ed Motta auf, der Koloss aus Rio, der eine tanzbare Mischung aus Jazz, Soul und Brazil im Gepäck hatte. Die schweißtreibende Hamburger Techno Marching Band "Meute" heizte bereits im Vorfeld den Massen im Foyer kräftig ein, während der langhaarige Gitarrist Shawn Lee von Young Gun Silver Fox mit 70er Pop von "Steely Dan" oder den "Doobie Brothers" beeinflussten Gitarren-Jazz zu bieten hatte.



Fotos: (c) Holger Kistenmacher