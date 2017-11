Am Samstag, 2. Dezember 2017 findet um 19 Uhr in der Propsteikirche Herz-Jesu unter dem Titel „Nordische Weihnacht“ das weihnachtliche Chorkonzert der Lübecker Singakademie statt. Wir verlosen 3x2 Tickets.

Unter der Leitung von Gabriele Pott wird die Weihnachtszeit auch in diesem Jahr mit einem neuen Programm klangvoll eröffnet. Mit skandinavischen Chorsätzen und stimmungsvollen Klängen u.a. von Edvard Grieg, Morten Lauridsen und Arvo Pärt wird die Weite, die Melancholie und Einsamkeit des Nordens eingefangen und bringt eine eigene Art von Sehnsucht und Besinnlichkeit in die kalte Jahreszeit.

Lisa Ziehm

Für Abwechslung sorgen die Solisten Lisa Ziehm (Sopran) und Joachim Pfeiffer (Trompete), begleitet von Andrej Naumovich an der Orgel. Mit barockem Trompetenglanz und der helltönenden und kraftvollen Stimme des Soprans werden im zweiten Teil des Programms die Herzen in festliche Hochstimmung versetzt. Das beliebte und inzwischen zur Tradition gewordene nordische Weihnachtskonzert bringt mit seinen engelhaften Chorklängen und virtuoser Instrumentalmusik eine besondere Note in die Vorweihnachtszeit.

Lübecker Singakademie

Lisa Ziehm, Sopran

Joachim Pfeiffer, Trompete

Andrej Naumovich, Orgel

Gabriele Pott, musikalische Leitung

Nordische Weihnacht

Samstag, 2. Dezember 2017, 19 Uhr

Propsteikirche Herz-Jesu, Parade 4

Eintritt: 20/15€ (Schüler und Studenten 15/10€) zzgl. VVK-Geb.

VVK an allen LN-Geschäftsstellen, Hugendubel, Klassik-Kontor, Pressezentrum und unter www.luebecker-singakademie.de

GEWINNSPIEL:

"unser Lübeck" verlost 3 x 2 Freikarten für die Nordische Weihnacht, 2. Dezember in der Propsteikirche Herz-Jesu

Alle Einsendungen, die uns unter dem Stichwort: „Nordische Weihnacht" und unter Angabe des Namens bis zum Donnerstag, den 30.11.2017, 12 Uhr unter der Mailadresse: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! erreichen, nehmen an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.