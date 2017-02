Bald ist es soweit: Das Herz der MuK – der frisch sanierte Konzertsaal – erstrahlt in neuem Glanz, klangvoller und schöner!

Am Samstag, den 06. Mai 2017 um 11 Uhr findet im Rahmen eines Festkonzertes die musikalische Wiedereröffnung des Konzertsaales statt. Lübecks Bürgermeister Bernd Saxe wird an der Seite von Festredner Ministerpräsident Torsten Albig den Konzertsaal wieder dem Lübecker Musikleben übergeben und für das Publikum öffnen.

Arabella Steinbacher, Foto (c) Peter RigaudDas Philharmonische Orchester der Hansestadt Lübeck spielt unter der Musikalischen Leitung seines Generalmusikdirektors Ryusuke Numajiri; das Programm des festlichen Konzerts besteht aus Brahms‘ Akademischer Festouvertüre, Alban Bergs Violinkonzert und Gustav Mahlers Erster Sinfonie. Als Solistin ist Arabella Steinbacher zu erleben, eine der weltweit führenden Geigerinnen unserer Zeit. Das Festkonzert am Samstag, den 06. Mai, ersetzt das Abonnementskonzert »Reif in der Frühlingsnacht« am Sonntag, den 07. Mai – dieser ursprüngliche Konzerttermin entfällt. Das Abonnementskonzert am Montag findet regulär statt.

Johannes Brahms (1833-1897), Akademische Festouvertüre op. 80

Alban Berg (1885-1935), Violinkonzert »Dem Andenken eines Engels«

Gustav Mahler (1860-1911), Sinfonie Nr. 1 D-Dur

Dirigent: Ryusuke Numajiri

Violine: Arabella Steinbacher

Festkonzert Sa, 06/05/17, 11.00 Uhr

Weiterer Konzerttermin Mo, 08/05/17, 19.30 Uhr

Einführung am Montagabend eine Stunde vor Konzertbeginn

Veranstaltungsort: Musik- und Kongresshalle, Konzertsaal

Preise von 16 – 32 Euro (ermäßigt von 10 – 20 Euro)

Kartentelefon 0451/399 600 Kartenkauf online www.theaterluebeck.de