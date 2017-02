Große Hymnen schreiben! Und trotzdem den Blick für die kleinen Momente, die den Weg säumen, nicht verlieren. Lernen, dass ankommen und unterwegs sein nicht widersprüchlich sein müssen und immer wieder sehen, dass man Geister am besten immer noch selbst verjagt.

Jeden Tag Silvester gründeten sich 2010 und veröffentlichten 2014 in Eigenregie ihr selbstbetiteltes Debüt, das sie mit Sven Bünger in Hamburg aufnehmen. Von dort an geht es schnell auf die großen Bühnen – als Support für Silbermond, Mark Forster und Johannes Oerding. Für Schleswig-Holstein zum Bundesvision Songcontest 2015 auf den 10. Platz, mit der Single „Dein Glück“ ins Radio (RSH, NDR u. a.) und zu eigenen ausverkauften Shows u.a. in die Prinzenbar und ins Knust. So die Geschichte der letzten Jahre von außen im Schnelldurchlauf. Dazu die viel entscheidendere, nämlich die einer Band, die sich – wie sollte es anders sein – über all diese Erfolge freut, die aber vor allem Musik machen will, weil hier die Dinge verarbeitet werden, die das Leben ausmachen.

Und vielleicht klängen die neuen Songs auch anders wären da nicht diese großen Momente auf der Bühne gewesen, in denen man merkt, dass die Euphorie von beiden Seiten gleichzeitig befeuert wird. Denn hörte man auch auf dem Debüt bereits die Leidenschaft für Hymnen, gibt es mit den neuen Songs nun noch einige Momente mehr, in denen das Herz den direkten Weg voraus nimmt. Coldplay, Killers – sie alle spielen eben noch tragende Rollen, dort wo die Songs entstehen, wo der Faden beginnt, der sich durch das zieht, was "Jeden Tag Silvester" jetzt sind. Der sich noch konsequenter um die kleinen Details wickelt, die man dem Ganzen noch beigefügt hat, um die elektronischen Ausflüge, um den Groove, den man sich bei Peter Gabriel abgehört hat und um die Texte, an denen dieses Mal neben Bertram auch der Rest der Band beteiligt war.

Ständig unterwegs, aber dennoch ein Stück näher am eigenen Sound angekommen. An dem Ort, von wo alles nun noch weiter geht! Dort holt Sie "Jeden Tag Silvester" ab!

Jeden Tag Silvester - Geisterjägerstadt-Tour 2017

