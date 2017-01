Fantastische Musik #019: Melt Trio - morgen im CVJM

Bernhard und Peter Meyer sowie Moritz Baumgärtner spielen in unterschiedlichen Formationen und sind gefragte Sidemen. Im Melt Trio haben sie ihr Zuhause gefunden.

Ich hatte Herbst letzten Jahres die Gelegenheit, diese besondere Band im Red Horn District (ein übrigens äußerst faszinierender Club in Horn Bad Meinberg) zu erleben. Die drei sind ein einziger Klangkörper, die klassischen Abfolgen der Jazzmusik haben sie hinter sich gelassen, es ist ein einziges Hören, Einfühlen aufeinander mit dem Ziel eines Flusses, manchmal Treibens, Strömens bis hin zum Schweben. Bass, Gitarre, Schlagzeug und Percussion, dazu elektronische Verfremdungen, Verzerrungen, Loops. Ein Sound, den ich so in dieser spezifischen Intensität noch nicht gehört habe. Manchmal mehr Trance als Jazz, manchmal frei und live deutlich intensiver als auf ihrer hörenswerten aktuellen CD "Stroy". Morgen kommen sie nach Lübeck. Und wer die Weiterentwicklung des Jazz (ohne Scheuklappen) mag, sollte dabei sein.

Fantastische Musik #019: Melt Trio

Freitag, 20. Januar um 21 Uhr, Einlass 20 Uhr

CVJM Lübeck

P.S.: Falls es morgen in Lübeck nicht klappen sollte. Samstag werden sie im Kulturforum in Kiel auftreten.