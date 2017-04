Lightshifters - Voices

Wir leben in Zeiten, in denen rückwärts gewandte Kräfte in vermeintlich zivilisierten Gesellschaften versuchen, die öffentliche Meinung zu bestimmen. Fakten und wissenschaftliche Erkenntnisse gelten in diesen Kreisen nichts.

Glauben und archaische Emotionen bestimmen die Wahrnehmung der Welt. Die treibenden Kräfte sind Angst und Hass, Ignoranz und Lügen. Dies wird früher oder später zu immer neuen Kriegen, Umweltzerstörung und Leid führen.

Wir können zu dieser Entwicklung nicht länger schweigen. Die Geschichte droht, sich zu wiederholen. Jeder zivilisiert denkender Mensch sollte jetzt aufstehen und seine Stimme erheben.

Music written and produced by Lightshifters.

The Lightshifters are Marthe Pfirrmann (Norway) and Michael Pfirrmann (Germany).

Video: www.klangkomplex.de