In Malerei und Skulpturen sucht Wolfgang Tonne nach einer modernen Bildsprache für das Ewige.

Zeichenhafte Landschaften, abstrakte und figurale Arbeiten erzählen von ästhetischen Wahrnehmungen und existentiellen Empfindungen. Dazu gehören Zweifel, Lebenswunden, Schmerz, Angst und Frustration ebenso wie Hoffnung und Sehnsucht nach Identität und Befreiung.

Love driving out fear, (c) Wolfgang TonneWolfgang Tonne lebt und arbeitet in Lübeck. 1991-2011 Professor für Architektur und Architektur-Psychologie an der Fachhochschule Lübeck. Seit 2005 Fokus auf Verbindung von klassischer Zeichnung und Malerei mit Mixed-Media, Computertechnik und Skulpturen aus Bronze und Stahl. Einzel- und Gruppenausstellungen in USA und Deutschland. Teil der Gemeinschaft Lübecker Künstler und CIVA (Christians in the Visual Arts, USA).

www.wolfgang-tonne.com

Vernissage: Freitag, 8.12.2017 um 18 Uhr, Musik: Duo Buitkamp-Nagel, kreative Kompositionen mit Geige und Klarinette/Saxophon. Eintritt frei.

Ausstellung vom 8. Dezember 2017 bis zum 12. Januar 2018 im Kunstraum K70, Engelsgrube 70

Öffnungszeiten: Do+Fr 17-19 Uhr, Sa 11-14 Uhr und nach Vereinbarung Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!