„Kunst auf Zeit“ – Frei nach diesem Motto feiert die Hansestadt Lübeck mit einer ersten Verleihausstellung die Wiederbelebung der Lübecker Artothek. Lübecker BürgerInnen haben die Möglichkeit, kostbare Kunstwerke für ein Jahr sehr günstig auszuleihen.

Am Sonntag, 7. Mai wird die Ausstellung unter Anwesenheit der Kultursenatorin Kathrin Weiher und des Vorsitzenden des Artothekenverbandes Schleswig-Holstein Nobert Weber feierlich eröffnet. Im Rahmen der einwöchigen Verleihausstellung (8. Mai – 14. Mai) erhalten kunstbegeisterte Besucher und Besucherinnen die Gelegenheit, bislang kaum öffentlich präsentierte Kunstwerke aus dem Bestand der Lübecker Artothek in Augenschein zu nehmen. Die Kunstwerke können dann auf ein Jahr ausgeliehen werden. Die Lübecker Artothek, unter der Organisation des Kulturbüros der Hansestadt Lübeck, möchte auf diese Weise ihren NutzerInnen die Gelegenheit geben, sich mit Kunst auch über einen längeren Zeitraum intensiv auseinanderzusetzen – die Kunst zu Gast in den eigenen vier Wänden.

Artotheken sind Einrichtungen, die nach dem Prinzip öffentlicher Bibliotheken funktionieren: Sie bieten die Möglichkeit, Originalkunstwerke nicht bloß durch die flüchtige Betrachtung in einer Galerie zu rezipieren, sondern sie gegen eine geringe Leihgebühr nach Hause mitzunehmen und über längere Zeit in Ruhe auf sich wirken zu lassen. Der Zugang zu originalen Kunstwerken und die nachhaltige Auseinandersetzung werden so jedem Interessierten unabhängig von finanziellen Mitteln ermöglicht; darin besteht eine wesentliche Aufgabe der Artotheken.

Dieter Asmus, Blume und Zebra, 1971Seit der Gründung der Lübecker Artothek 1980 lagert eine Vielzahl von Kunstwerken in ihren Beständen, die seitdem nur selten öffentlich präsentiert wurden. Über diverse Schenkungen ist die Anfang der 1980er Jahre angeschaffte Grafiksammlung, die den Grundstock der Sammlung bildete, auf insgesamt 950 Arbeiten von rund 250 KünstlerInnen angewachsen. 150 Kunstwerke der Sammlung befinden sich derzeit in öffentlichen Gebäuden wie der Stadtbibliothek oder dem Verwaltungszentrum Mühlentor. Die übrigen 800 Grafiken wurden im vergangenen Jahr katalogisiert und sind zukünftig größtenteils verleihbereit. Die ersten 85 Arbeiten werden jetzt im Rahmen einer einwöchigen Verleihausstellung im Bürogebäude der Schildstraße 12 ausgestellt, die das Kulturbüro der Hansestadt Lübeck unter der Leitung von Nina Jakubczyk konzipiert und organisiert hat.

Als freie Mitarbeiterinnen waren die beiden Kunsthistorikerinnen Ruth Sina Liedtke und Nina Beyer mit der Objektbearbeitung, den Fotos und dem Verfassen von Katalogtexten betraut. Unter den ausleihbaren Kunstwerken befinden sich Grafiken namhafter und international bekannter Künstler wie Georg Baselitz, Markus Lüpertz, Horst Janssen und Gerhard Richter. Auch Werke von lokalen Größen wie Harald Duwe, Eduard Bargheer, Gunter Fritz, Hildegund Peters oder Peter Hellmundt werden neben vielen weiteren Arbeiten in der Verleihausstellung zu sehen sein. Die Bestände der Lübecker Artothek präsentieren sich somit als eindrucksvoller Querschnitt vorrangig durch die deutsche Kunstlandschaft der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ein Katalog, der anlässlich der Verleihausstellung erarbeitet worden ist, zeigt in Ergänzung zur Ausstellung alle dort präsentierten Kunstwerke und informiert ausführlich über die Begriffe „Grafik“ und „Artothek“, druckgrafische Verfahren und Techniken. Der Katalog ist im Rahmen der Ausstellung für 15 Euro erhältlich.

Günther Fruhtrunk, Übergang zur Selbstbewegung, 1957

Wer an der Ausstellungseröffnung am Sonntag, 7. Mai, im Garten der Schildstraße 12 teilnehmen möchte, kann sich bis Mittwoch, 3. Mai, unter Telefon 0451/1224104 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! anmelden.

Im Rahmen der Verleihausstellung von Montag, 8. Mai bis Sonntag, 14. Mai können die Kunstwerke während der Öffnungszeiten besichtigt und für die Ausleihe reserviert werden. Die Leihdauer ist für ein Jahr möglich. Am Montag, 15. Mai, können die vorher reservierten Grafiken mitsamt Rahmen von 11 bis 17 Uhr abgeholt werden. Die Leihgebühr je Kunstwerk beträgt 25 € für ein Jahr. Bei Vertragsabschluss müssen die Leihnehmer ihren Personalausweis vorlegen.

1. Verleihausstellung der Lübecker Artothek

Öffnungszeiten: Montag, 8. Mai, bis Sonntag, 14. Mai, 11 bis 17 Uhr

Kulturbüro der Hansestadt Lübeck, Schildstraße 12, Sitzungssaal (im 1. OG), Lübeck