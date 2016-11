58. Nordische Filmtage: Kinder-Kurzfilm - "Freddy's Crazy Kitchen"

Freddy's Crazy Kitchen (c) Cecile Noldus

15 Minuten langer animierter Kurzfilm über den Jungen Freddy, der sich nach der Schule alleine was zu essen machen soll. Isst gerne ungesund, spielt gerne am Computer und möchte beschäftigt werden. Doch dabei ist er nicht alleine.

Der Film wird von abstoßenden Szenen begleitet, in denen Insekten mit am Tisch essen und ein Roboter dem Jungen aus Abfall „Essen zaubert“. Also Moral: Gesund essen! Die aneinander gereihten Handlungen ergeben keinen richtigen Zusammenhang und wirken eher verwirrend als strukturiert. Dadurch stellt sich die Frage, ob der Film wirklich für Kinder ab Vier geeignet ist. Aber dies bezweifle ich, da selbst ich die Metaphern oder Andeutungen erst nach einiger Zeit ansatzweise verstanden habe.

(Elena ist im Team der Jungschreiber, die in diesem Jahr erstmalig für Unser Lübeck über die Filmtage berichten. Elena ist 21 Jahre alt.)

Freddy's Crazy Kitchen

Deutschland 2015

Regie: Cecile Noldus

Drehbuch: Cecile Noldus