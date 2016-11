58. Nordische Filmtage: Eine schöne Bescherung

Erste Szene und direkt ein Lacher. Der Spielfilm handelt von zwei chaotischen und bunt zusammengewürfelten Familien, die ihr Weihnachtsfest bei den liiert schwulen Söhnen feiern wollen. Dabei kommt es zu vielen Komplikationen und Ungereimtheiten.

Komödie und Drama gemischt? - Ja, das funktioniert. Viele Lacher, die laut durch den Saal gingen und auch kurze Momente der Trauer - diese gegensätzlichen Gefühle konnte der Film in einem auslösen. Der Regisseurin Helena Bergström, die auch gleichzeitig eine der Hauptrollen spielt, gelingt es, einen Klassiker des typischen Weihnachtsfilms, in dem in einer Familie alles schief geht, neu und auch anders aufleben zu lassen. Ich freue mich, den Film nochmal sehen zu können, wenn er in den deutschen Kinos kurz vor Weihnachten starten wird. Absolut empfehlenswert!

(Elena ist im Team der Jungschreiber, die in diesem Jahr erstmalig für Unser Lübeck über die Filmtage berichten. Elena ist 21 Jahre alt.)

Eine schöne Bescherung/En underbar jävla jul/A Holy Mess

Schweden 2015

Regie: Helena Bergström

Darsteller: Anastasios Soulis, Anton Lundqvist, Rakel Wärmländer, Helena Bergström, Robert Gustafsson, Maria Lundqvist